L’'Iran prêt à reconstruire les territoires libérés de la République d'Azerbaïdjan (Zarif)

Selon l'IRNA, le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, a rencontré lundi 25 janvier, son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov, pour discuter d'importantes questions d'intérêt commun et des questions régionales.

Il a qualifié d’ « importante » cette nouvelle page pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région et dans l’intérêt de toutes les parties.

Zarif a déclaré que le but de sa tournée dans la région caucasienne qu’il vient d’entamer par Bakou le lundi est d'essayer d'aider à instaurer la paix et la tranquillité dans la région.

Il s'est dit satisfait des réunions intensives entre les autorités iraniennes et azerbaidjanaises ces derniers mois.

Toujours lors de la rencontre, le ministre azerbaidjanais des Affaires étrangères, s’attarde sur l’amitié historique et les affinités culturelles et historiques entre les deux pays avant de remercier la République islamique d’Iran pour ses positions et pour son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de son pays.

