Covid-19 en Iran : bilan du 25 janvier

« Au cours des dernières 24 heures entre dimanche et lundi 25 janvier 2021, sur la base de critères diagnostiques définitifs, 6 309 nouveaux patients atteints de Covid 19 ont été identifiés dans le pays dont 681 personnes ont été hospitalisées. Avec ce compte, le nombre total de patients atteints du virus dans le pays a atteint 1 379 286 », a fait savoir madame Lari.

Selon cette autorité sanitaire, jusqu’à présent 1 171 070 patients ont été rétablis ou sortis de l'hôpital. En outre, 4057 patients atteints de Covid 19 se trouvent en soins intensifs.

À ce jour, 8 960 186 tests de diagnostic Covid 19 ont été réalisés dans le pays, a-t-il encore indiqué.

Madame Lari a poursuivi : « Selon les dernières analyses, 18 villes du pays sont en orange, 154 en jaune et 276 en bleu ». Elle a qualifié d’extrêmement fragile, sensible et instable la situation concernant le Covid-19. »

