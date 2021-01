Stockage : construction de 30 millions de barils de réservoirs stratégiques en Iran

Gholam Reza Zeinalpour s’exprimant à l’occasion d’une conférence de presse ce lundi 25 janvier a déclaré : « Au début des années 90 et lors du premier tour de sanctions, l'entreprise a pris la responsabilité de la construction de réservoirs à basse température et avec les mesures prises, en l'absence des étrangers, non seulement aucun problème n’a été rencontré, mais encore en économisant dans le secteur économique, nous avons pu former un personnel spécialisé et les connaissances ont été localisées chez nous. »

Selon cette autorité, le coût de construction des réservoirs dans cette entreprise est d'environ 40% inférieur à celui des homologues étrangères.

