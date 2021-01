Terrorisme international : les Etats-Unis « à l’avant poste » (Chomsky)

Téhéran(IRNA)- Pour Noam Chomsky, éminent théoricien et philosophe politique de renom américain, les intellectuels libéraux US, comme les partisans de Trump, vivent dans un monde imaginaire et sont incapables de reconnaître les États-Unis comme un pays à l’avant-poste du terrorisme international.

« Comme beaucoup de partisans de Trump, les intellectuels libéraux américains sont prisonniers de leur monde imaginaire, et voient en « terrorisme international » du gouvernement américain une sorte de puissance sûre », déplore Noam Chomsky au micro de l'agence de presse russe, Russia Today. Chomsky a ajouté : « Tout comme les républicains pro-Trump qui ne peuvent pas accepter la défaite du milliardaire aux élections, les intellectuels libéraux américains ne peuvent pas eux non plus accepter cette réalité selon laquelle leur pays est un chef de file du terrorisme. » La réalité est que les États-Unis ont, presque tout au long de leur histoire, en tant qu'un pays indépendant, ont toujours déclenché la guerre contre les autres. La confrontation américaine avec le terrorisme, abordée dans la politique étrangère de Ronald Reagan, le 40e président des États-Unis, visait en fait dévier l'opinion publique mondiale de la résistance menée contre le terrorisme d'Etat US en Amérique centrale et en Afrique du Sud .