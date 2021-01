Il n'est pas prévu de négocier avec les États-Unis (porte-parole)

La fenêtre d'opportunité est très limitée non seulement pour les États-Unis mais aussi pour les membres européens du Plan d'action global conjoint (JCPOA), a souligné le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabiei.

Répondant à une question sur un éventuel contact entre l'Iran et l'administration Biden, Rabiei a déclaré: «Nous n'avons pas eu de discussions ou de contacts avec la nouvelle administration américaine pour le moment. Nous attendons avec intérêt la position officielle du gouvernement américain sur la manière de revenir à ses engagements et la levée des sanctions illégales en tant que partie intégrante de ces engagements.»

Pour le moment, il n'est pas prévu de négocier avec les États-Unis, et tout progrès à cet égard dépendra des mesures pratiques prises par les États-Unis pour revenir à leurs obligations au titre de la résolution 2231; bien sûr, les États-Unis n'auront pas le temps pour toujours, et la fenêtre d'opportunité est très limitée non seulement pour les États-Unis mais aussi pour les membres européens du JCPOA, a-t-il insisté.

