La question du Haut-Karabakh «une opportunité pour la paix et l'amitié dans la région» (Zarif)

Mohammad Javad Zarif, arrivé aujourd'hui à Moscou pour la deuxième destination de son voyage dans la région, s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, au ministère russe des Affaires étrangères.

Lavrov a qualifié le salut de la question du Plan d'action global conjoint (JCPOA) de l'un des sujets les plus urgents à l'ordre du jour, affirmant que Moscou et Téhéran étaient tous deux intéressés par la restauration complète de l'accord nucléaire iranien.

«L'Iran et nous-mêmes sommes profondément intéressés par le retour complet des États signataires à remplir leurs obligations en vertu de l'accord», a déclaré Lavrov.

Evoquant les bonnes relations entre Téhéran et Moscou, le ministre russe a déclaré que les deux pays souhaitaient également élargir le dialogue sur un certain nombre d'autres questions, telles que la sécurité dans le golfe Persique, la résolution du conflit intérieur en Afghanistan et la situation dans le Haut-Karabakh.

Zarif, pour sa part, a exprimé sa gratitude à Moscou pour sa position constructive et inébranlable sur la question du JCPOA.

Saluant le président russe Vladimir Poutine pour avoir apporté la paix au Haut-Karabakh, Zarif a déclaré: «La crise du Haut-Karabakh était une préoccupation commune de Téhéran et de Moscou, résolue par la médiation russe, et est maintenant devenue une opportunité pour la paix et l'amitié dans la région.»

«Nous examinerons les questions régionales, le JCPOA, dont les États-Unis se sont retirés unilatéralement, et l'expansion des relations bilatérales lors de la session d'aujourd'hui», a-t-il ajouté.

A son arrivée à Moscou, Zarif a déclaré que l'un des objectifs de son voyage était les relations bilatérales, ajoutant: «Nos relations avec la Russie sont stratégiques et nous devons résoudre certains points dans les relations.»

Il a noté qu'un autre objectif du voyage était de discuter de la situation dans la région, ajoutant: «Après la crise du Haut-Karabakh et la guerre qui a eu lieu dans la région et dans notre voisinage, avec nos frontières, avec les efforts de la Fédération de Russie et de M. Poutine, cette guerre a pris fin et des accords ont été conclus.»

Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est également entretenu lundi avec son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et d'autres hauts responsables d'Azri.

Après ses visites avec des responsables azerbaidjanais, Zarif dans un tweet lundi a noté que la paix durable réside dans des accords régionaux inclusifs.

