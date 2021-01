Des militants économiques syriens appellent à la création d'une banque commune avec l'Iran

Selon l'Agence de presse officielle syrienne (SANA), aujourd'hui, mardi, des membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce mixte syro-iranienne ont rencontré le Premier ministre syrien, Hussein Arnoush, et ont ouligné la nécessité de développer le «bureau de l'olive» pour réglementer le secteur syrien de l'huile d'olive, soutenir l'augmentation des investissements, supprimer certaines restrictions sur les exportations, former un comité pour les spécifications et les normes pour les marchandises réciproques, et créer une banque conjointe syro-iranienne à travers laquelle des relations commerciales peuvent être conclues entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, le Premier ministre syrien a souligné le renforcement des relations économiques entre les deux pays et l'expansion des investissements conjoints qui répondent aux besoins de production en soutenant l'économie nationale.

Rappelant l'importance de l'échange de produits entre les deux pays pour aider à répondre aux besoins du marché local en matières premières et aux besoins du secteur de la santé pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, Arnous a souligné la nécessité de développer un mécanisme de salle de travail pour participer à la reconstruction et au développement du secteur d'exportation, avec un accent particulier sur les produits syriens destinés au marché iranien, en particulier l'huile d'olive.

La réunion d’Arnous avec le Conseil d’administration de la Chambre de commerce mixte syro-iranienne a porté sur le renforcement des relations économiques, l’accroissement des échanges commerciaux entre la Syrie et l’Iran et le développement des investissements conjoints qui soutiennent l’économie nationale et répondent aux exigences du processus de production.

Arnous a souligné la nécessité de développer le mécanisme de travail de la Chambre pour pouvoir participer à la phase de reconstruction et développer le secteur d'exportation, en particulier les produits syriens qui sont recherchés sur le marché iranien ; Ce qui vient à l'avant-garde de l'huile d'olive, soulignant l'importance du troc de produits entre les deux pays d'une manière qui contribue à répondre aux besoins du marché local en matériaux de base et aux exigences du secteur de la santé dans le domaine de la lutte contre l'épidémie du coronavirus.

Le Premier ministre a appelé le Conseil d’administration de la Chambre à déployer le maximum d’efforts pour orienter les investissements conjoints vers le développement des villes et des zones industrielles et pour restaurer les usines et les usines touchées par le terrorisme, indiquant la volonté du gouvernement de fournir un soutien à la Chambre pour la tenue d’expositions conjointes, et trouver des accords de coopération pour assurer la circulation des marchandises et des matériaux vers les marchés des deux pays, d'une manière qui contribuerait à faire face au blocus économique imposé aux deux peuples amis.

Arnous a réitéré le rôle important des activités économiques et commerciales dans l'accroissement du commerce intérieur et l'amélioration du niveau des relations économiques entre la Syrie et l'Iran.

Les propositions portaient sur la nécessité de développer un bureau de l'olive pour organiser le secteur de l'huile d'olive en Syrie et pour fournir le soutien nécessaire pour stimuler les investissements et de s'attaquer à certaines restrictions à l'exportation et créer un comité des spécifications et des normes pour les marchandises échangées, en plus de créer une banque syro-iranienne commune à travers laquelle sont effectuées des transactions monétaires à des fins d'échange commercial.

La réunion a été suivie par les ministres syriens de l'économie, du commerce extérieur et du commerce intérieur.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**