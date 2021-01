Maritime: les passerelles commerciales de l’Iran n’ont pas été fermées un seul instant malgré les sanctions et la pandémie

Téhéran (IRNA)- Le chef de l’Organisation portuaire et maritime (PMO) Mohammad Rastad a déclaré que les passerelles commerciales du pays n’avaient pas été fermées, même un instant, malgré les sanctions et la pandémie, ajoutant que le chargement et le déchargement des marchandises, en particulier des marchandises essentielles, sont continuellement effectués dans les ports.

Les dernières données publiées par les Ports and Maritime Organization (PMO) indiquent que 9,13 millions de tonnes de marchandises ont été chargées et déchargées dans les ports du pays au cours du mois mentionné de cette année, alors que le chiffre était de 11,24 millions de tonnes le même mois de l'année précédente. Le chef du PMO, Mohammad Rastad, a récemment déclaré que les passerelles commerciales du pays n'avaient pas été fermées un seul instant malgré les sanctions et la pandémie, ajoutant que le chargement et le déchargement des marchandises, en particulier les marchandises essentielles, sont continuellement effectués dans les ports. Comme l'a annoncé le chef du bureau du premier ministre, le chargement et le déchargement des marchandises sont effectués en continu dans les ports iraniens alors que les exigences sanitaires sont entièrement satisfaites. Rastad a réitéré que toutes les opérations portuaires sont effectuées dans le respect des protocoles de soins de santé et des principes définis par le siège du confinement des coronavirus. Non seulement les sanctions n'ont pas pu arrêter les activités de développement dans les ports d'Iran, mais de nouveaux projets de développement ont également été définis, a souligné Rastad. La troisième phase du plan de développement du port de Shahid Rajaee est l'un des projets majeurs qui sera opérationnel d'ici la fin de l'année civile iranienne en cours (20 mars). Alors que l'Iran lutte contre les sanctions unilatérales américaines sur son économie, les ports du pays, en tant que portes principales des exportations et des importations, jouent un rôle important dans cette bataille, et l'opération en cours dans les ports indique qu'ils jouent parfaitement leur rôle. Comme indiqué, le chargement et le déchargement des marchandises dans les ports iraniens ont augmenté de 6% au cours de la dernière année civile iranienne (terminée le 19 mars 2020).

