L'Iran présidera le Conseil d'administration de l'APDIM pour la quatrième fois

La 5e réunion du Conseil d'administration de l'APDIM affilié à la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) s'est tenue en ligne mardi en présence d'Armida Salsiah Alisjahbana, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Secrétaire de la CESAP.

Lors de la réunion, les membres du Conseil d'administration de l'APDIM ont élu la République islamique d'Iran à la tête du Conseil d'administration de l'APDIM.

Le Chef du conseil d'administration de l'APDIM, Hamid Pourmohammadi a fait ces remarques lors du webinaire.

Soulignant le rôle central de la réduction des risques de catastrophe dans l'expansion des programmes de développement, ainsi que l'importance de la coopération des membres de la CESAP face à la pandémie du COVID-19, il a appelé au développement de la coopération régionale et internationale pour réduire les effets des catastrophes naturelles.

