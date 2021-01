Les échanges commerciaux avec l'Arménie pourraient être portés à un milliard de dollars (ministre)

Lors d'une réunion avec son homologue arménien Vahan Kerobyan mardi soir, il a souligné la nécessité de développer les infrastructures de communication et financières des deux pays, affirmant que les échanges commerciaux peuvent être portés jusqu'à un milliard de dollars, si la coopération mutuelle est encouragée.

Réitérant que les problèmes relatifs aux structures devraient être résolus, Dejpasand a ajouté que les relations douanières devraient être renforcées et que ces questions ne devraient pas créer d'obstacles à des relations économiques profondes.

Quant à la coopération bancaire et d'assurance entre les deux pays, a-t-il dit «Nous devons définir de nouveaux modèles de coopération à cet égard et avoir des échanges monétaires, bancaires et financiers bilatéraux dans le cadre d'accords bilatéraux».

Dejpasand a également proposé la création d'une banque commune pour aider à résoudre les problèmes financiers sur la voie du développement financier. Il a souligné les investissements étrangers dans les deux pays, compte tenu des opportunités et des capacités existantes, en particulier dans les domaines des industries pétrolière, gazière et minière, ajoutant: «Nous pouvons fabriquer un produit spécial avec une marque spécifique pour les pays de la région et l'Union eurasienne.»

Le ministre arménien de l'Economie, pour sa part, a salué les idées de son homologue iranien, affirmant que l'assurance des exportations contribuera à augmenter les investissements et les exportations.

Appelant au développement des échanges commerciaux entre les deux pays, il a déclaré qu'un groupe d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires arméniens sera envoyé à une exposition qui se tiendra à Ispahan le mois prochain, et qu'il est prévu d'organiser une conférence économique en Arménie.

L'Arménie est le principal négociateur de l'adhésion à part entière de l'Iran à l'Eurasie, a-t-il déclaré, notant que les négociations auront lieu le mois prochain et que l'Arménie est favorable à ce que la question se concrétise bientôt.

