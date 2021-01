Takht-Ravanchi: la tromperie est un élément clé dans la politique étrangère du régime sioniste

Selon le correspondant de l'IRNA à New York, Madjid Takht-Ravanchi mardi lors d'une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question de la Palestine, a critiqué l'attitude passive de la communauté internationale face aux crimes israéliens, ajoutant: "Cette situation ne peut pas durer jusqu’à l'éternité".

"Les Palestiniens ont terminé l'année 2020 alors que l'occupation de leur pays et les crimes brutaux des forces d'occupation israéliennes se poursuivaient au cours de cette année. Tuer plus de 70 Palestiniens, dont près de 20 femmes et enfants, en blesser plus de 6 740 autres, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, détruire ou occuper plus de 590 maisons palestiniennes et déplacer quelque 690 personnes ne sont que quelques exemples d'innombrables atrocités commises par les forces israéliennes contre les Palestiniens en 2020.", a ajouté Takht-Ravanchi.

"Le régime sioniste a également poursuivi son implantation illégale, rendu public sa politique illégale d'annexion d'autres parties de la Palestine et poursuivi son blocus inhumain de la bande de Gaza. Parallèlement, en 2020, la pandémie du coronavirus a intensifié et multiplié les souffrances des Palestiniens.", a souligné le Représentant permanent de l'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies.

L'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a également rappelé qu'au cours des cinq dernières années, le régime sioniste n'a manqué aucune occasion de détruire le JCPOA en violation flagrante de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

"La tromperie et la victimisation sont des éléments principaux de la politique étrangère du régime sioniste.", a conclu le chef de la mission iranienne à l'ONU.

