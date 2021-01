L'Iran a économisé 2,2 milliards de dollars par la production locale des produits industriels

Mahdi Sadeghi Niaraki a ajouté: "L'une des missions du ministère de l'Industrie consiste à utiliser toutes les capacités disponibles en vue d'augmenter la production nationale."

Faisant référence au mouvement manufacturier national, ce responsable iranien a déclaré: "Ceci est important dans le but de promouvoir la résistance économique du pays face aux chocs et de répondre aux besoins des unités industrielles."

"La valeur des contrats signés depuis avril 2020 entre des fabricants nationaux et des complexes industriels du pays s'élève à un total de 240 millions de dollars dans les domaines de la fabrication d'automobiles et de pièces d'échange, de la pétrochimie et des raffineries, etc.", a précisé le vice-ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench