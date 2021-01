Zarif rencontre le Premier ministre arménien

Lors d'une rencontre ce mercredi 27 janvier avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, Mohammad Javad Zarif se penche sur les dernières évolutions liées aux relations bilatérales et les questions régionales, dont notamment le récent conflit au Haut-Karabakh.

Le très haut diplomate iranien brosse à cette occasion un tableau détaillé sur la position de l’Iran envers diverses questions régionales et bilatérales.

Evoquant les domaines d'opportunité dans les relations bilatérales et multilatérales, le Ministre iranien des affaires étrangères a abordé les préoccupations communes des deux parties sur certaines questions régionales et souligné le désir de la République islamique d’Iran de construire un avenir de paix et de coopération.

Toujours lors de la rencontre le Chef de la diplomatie a mis l’accent sur l'importance de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et de la souveraineté nationale de tous les pays de la région, y compris la République d'Arménie, et a appelé au respect des droits de tous les groupes ethniques de la région.

Il a également déclaré que l'intégrité territoriale de l'Arménie est « la ligne rouge » pour la République islamique d'Iran.

Pour sa part le Premier Ministre arménien a évoqué les objectifs communs des deux parties pour la paix, la sécurité et le développement avant d’indiquer que les relations bilatérales irano-arméniennes sont fondées sur des relations historiques denses d'amitié et de confiance.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**