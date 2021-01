L'Iran prêt à partager avec le Kenya les expériences de ses entreprises basées sur le savoir

En visite à Nairobi à la tête d’une haute délégation scientifique et technologique, Sourena Sattari, Vice-président pour la Science et la Technologie de la RII a rencontré ce mercredi 27 janvier le Ministre kényan des Communications et des Technologies de l'Information, Joseph Wakaba Mucheru.

Etait également présent à la réunion Richard Gatia, président de la Chambre de commerce et d'industrie.

Faisant référence aux progrès significatifs de l'Iran dans le domaine des nouvelles technologies, le vice-président pour la science et la technologie a déclaré : « L'Iran est aux prises avec les sanctions américaines oppressives depuis 40 ans, mais ces sanctions non seulement n'ont pas entravé les progrès de l'Iran, mais encore ont fourni la meilleure motivation aux scientifiques et universitaires à devenir autosuffisants dans divers domaines scientifiques. »

« Afin de répondre à nos besoins, nous devons produire et concevoir nous-mêmes tous les équipements et produits. Cela nous a également conduit à l'autosuffisance et a localisé nos industries », a-t-il poursuivi.

