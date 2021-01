Eurasie : le pacte monétaire libère l'Union économique du monopole de dollar (Chambre de commerce de Téhéran)

Selon le rapport de l’RNA, le mercredi 27 janvier, s’exprimant à l’occasion de la cérémonie d'ouverture d’une conférence sur les relations Iran-Eurasie, Massoud Khansari, évoque les progrès de la science et de la technologie enregistrés ces dernières années et indique : « Cette croissance a conduit à une augmentation du commerce mondial et a amélioré les revenus et le bien-être des gens ».

Nous voyons maintenant que le Brexit est difficile à faire en raison de l'interdépendance économique du Royaume-Uni et de l'Europe, et c'est pourquoi les deux parties ont eu recours à des négociations diplomatiques pour résoudre les problèmes.

M.Khansari a ajouté: « La Chine et les États-Unis aussi, malgré tous les problèmes et différends, devraient donner la priorité aux négociations en raison de cette cohésion économique, ce qui montre que les relations économiques peuvent réduire le risque de guerre entre les deux pays et accroitre la paix et la sécurité. »

Soulignant qu'une économie compétitive conduit à la croissance des pays, il a déclaré : « En Asie de l'Est, une alliance appelée Eurasie a été formée et a su résoudre des problèmes de sécurité et des défis économiques.

