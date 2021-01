Nous utilisons des cadres régionaux pour apaiser les tensions dans la région (Zarif)

Zarif, de la capitale géorgienne Tbilissi, quatrième étape de sa tournée diplomatique dans les pays du Caucase, a déclaré jeudi que «notre région a traversé des conditions très difficiles et que nous devons à présent surmonter ces circonstances. Nous devons profiter des nouvelles conditions de coopération avec les pays de la région pour faire en sorte que les guerres et les conflits ne se reproduisent pas dans notre région».

Lors de ses consultations avec des responsables géorgiens, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran et la Géorgie entretiennent des relations à long terme et que la coopération dans le domaine du transit avec la Géorgie est très bonne.

Faisant référence à sa précédente visite en Géorgie, Zarif a déclaré: «Outre les relations bilatérales, nous discuterons et échangerons des points de vue sur la coopération régionale».

Zarif a exprimé son espoir d'éliminer ou de réduire les obstacles à la coopération bilatérale à la lumière de la nouvelle atmosphère internationale, et de progresser vers une coopération accrue entre Téhéran et Tbilissi.

Il a déclaré qu'il existe une coopération très positive dans le domaine du transit entre les deux pays et que le couloir sud-ouest, dont nous avons parlé avec des responsables de la République d'Azerbaïdjan et d'Arménie, se termine en Géorgie et passe à la mer Noire via la Géorgie, et cette route peut être très bénéfique pour nous, la Géorgie et les pays qui se trouvent le long de la route.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a entamé sa tournée régionale ce 24 janvier en visitant la capitale azerbaïdjanaise Bakou, puis il s'est rendu dans la capitale russe, Moscou, puis s'est rendu en Arménie hier, et il se rendra à Ankara à la fin de sa visite en Géorgie.

Au cours de sa tournée régionale, Zarif a discuté avec les responsables des pays qu'il a visités des relations bilatérales et des questions régionales et internationales les plus importantes d'intérêt commun.

