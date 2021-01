Zarif s’entretient au téléphone avec son homologue géorgien

Lors d'une conversation téléphonique, le haut diplomate iranien et ministre géorgien des Affaires étrangères, David Zalkaliani, ont discuté du dernier état des relations entre Téhéran et Tbilissi et des problèmes régionaux.

Zarif a également souhaité à son homologue géorgien un rétablissement complet du coronavirus.

Les deux hauts diplomates se sont entretenus par téléphone parce que le ministre des Affaires étrangères de Géorgie a été maintenu en quarantaine après avoir été testé positif au COVID-19.

Zarif tient des réunions en face à face avec d'autres responsables géorgiens pendant son séjour à Tbilissi.

Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé en Géorgie lors d'une tournée dans le Caucase qui l'a conduit plus tôt en République d'Azerbaïdjan, en Russie et en Arménie.

