Zarif à Blinken: N'oubliez jamais l'échec maximal de Trump

S'adresser au Secrétaire de l’Etat de Biden, Antony Blinken, Zarif a écrit: «Vérification de la réalité pour Blinken: les États-Unis ont violé le JCPOA, bloqué la nourriture / les médicaments aux Iraniens, puni l'adhésion à la résolution 2231 du CSNU. Maintenant, qui devrait faire le premier pas? N'oubliez jamais l'échec maximal de Trump».

Son tweet est venu comme Blinken dans ses récentes remarques a déclaré: En ce qui concerne l'Iran, le président Biden a été très clair en disant que si l'Iran revenait au respect des obligations du JCPOA, les États-Unis feraient la même chose.

«Et ensuite, nous utiliserions cela comme plate-forme pour construire avec nos alliés et partenaires ce que nous appelons un accord plus long et plus fort et pour traiter d'autres questions qui sont profondément problématiques dans les relations avec l'Iran», a-t-il ajouté.

En violation flagrante de l'accord nucléaire, l'administration Trump s'est retirée unilatéralement et illégalement de l'accord international avec Téhéran et a lancé la soi-disant campagne de pression maximale sous la forme d'imposition de sanctions économiques sans précédent à la nation iranienne le 8 mai 2018.

En réponse, l'Iran s'est progressivement éloigné de l'accord conformément au contenu de l'accord tout en déclarant qu'il inverserait les étapes dès que Washington lèvera les sanctions et reviendra sur la voie du droit.

