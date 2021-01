L’ambassadeur d’Iran adresse ses félicitations au nouveau Président de la Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée nationale française

Voici le message de l’ambassadeur d’Iran à Jean-Louis Bourlanges:

«M. Jean-Louis Bourlanges, qui possède une grande expérience dans le domaine de la politique, des relations étrangères et des évolutions internationales et qui en particulier a eu l’expérience d’une présence active au Parlement européen en tant que représentant du peuple français vient d’être élu Président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française.

Je tiens à lui adresser, ainsi qu’à tous les parlementaires et au peuple français, mes félicitations pour son élection à cette importante fonction.

Il ne fait aucun doute que dans le monde agité d'aujourd'hui, ayant souffert des actions irréfléchies et spéculatives des unilatéralistes et des effets désastreux et irréparables de la crise du Covid-19, toutes les structures politiques, économiques et sociales, ainsi que la pensée et les idées, ont subi des modifications multiples et approfondies et font face à des dangers importants et multiformes. Dans la situation délicate et difficile actuelle, il convient de tirer parti de toutes les expériences et acquis résultant de la pandémie des différentes versions de Covid-19 qui ont mis en danger les vies et les âmes, ainsi que la paix, la sécurité et la stabilité dans l’ensemble des domaines.

Une évaluation précise des problèmes, ainsi que la découverte de solutions de sortie facile et rapide, des obstacles et des souffrances qui mettent en danger la paix, la tranquillité, la sécurité, et le développement et protection de la dignité et de l'intégrité de l'humanité, ne peuvent qu’être le résultat du dialogue et de l'interaction. Il ne fait aucun doute que la diplomatie parlementaire, aux côté d’autres capacités existantes, peut être représentée comme l’une des voies efficaces sur ce chemin escarpé.

Dans la période à venir, la diplomatie parlementaire entre l'Iran et la France devrait sans aucun doute contribuer, avec dynamisme, et plus qu'auparavant, à développer et approfondir les relations et la compréhension mutuelle entre les deux nations».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**