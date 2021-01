12 000 entraîneuses actives en Iran (Vice-ministre des Sports)

Selon l'IRNA, Mahin Farhadizad s’exprimant vendredi 29 janvier à l’occasion d'un symposium consacré à la famille sportive féminine de la province d'Ilam, a déclaré : « Les athlètes iraniennes, en obtenant les permis nécessaires pour participer à des compétitions internationales, se sont imposées comme un modèle pour les femmes musulmanes et ont exposé les valeurs des femmes musulmanes sur la scène internationale. »

Concernant l’égalité des sexes, elle a déclaré : « Le Comité International Olympique a fait des efforts pour promouvoir la non-discrimination entre les femmes et les hommes, non pas parce qu'il y a eu un cas d’inégalité chez nous, mais parce que cette question est universelle et concerne le monde entier. »

Madame Farhadizad a rappelé que les présidents des fédérations dans la plupart des pays, même dans les pays développés, sont des hommes. A cela s’ajoute d’autres cas de discrimination et ce comité cherche à les éliminer.

Cette autorité iranienne chargée du sport des femmes, déclarant qu'il y a 100 000 entraîneurs professionnels sont actifs dans le pays, a déclaré : « Ces chiffres montrent que l'Iran est un leader dans la formation de la main-d’œuvre après la victoire de la Révolution islamique ».