Coronavirus: l'Iran reçoit le 7 février le premier lot du vaccin russe Spoutnik V

Selon le correspondant de l'IRNA à Moscou, l'ambassadeur d'Iran en Russie a précisé: "Le deuxième lot de ce vaccin sera envoyé avant le 18 février et le troisième lot sera envoyé avant le 28 février. Et ce rythme d'envoi sera continué pour les mois prochains. Étant donné que la capacité de production de vaccins de l'Iran est également élevée, la partie russe et nous avons convenu que le vaccin Spoutnik V devrait être produit conjointement en Iran. Dans les 10 prochains jours, une délégation du ministère iranien de la Santé viendra à Moscou et s'entretiendra sur cette question".

Spoutnik V, le premier vaccin russe contre le COVID-19, est développé par le centre national d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleya du ministère russe de la Santé. Le Centre Gamaleya est un leader mondial dans le domaine de la recherche. Le centre a été fondé en 1891 en tant que laboratoire privé. Depuis 1949, il porte le nom de Nikolai Gamaleya, pionnier des études microbiologiques russes.

Sputnik V est le premier vaccin anti-coronavirus enregistré au monde basé sur la plateforme de vecteurs d’adénovirus humains bien étudiée. Il est actuellement parmi les 10 premiers vaccins proches à la fin des essais cliniques et au lancement de la production en masse candidats sur liste de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

40 000 volontaires ont participé à l'étude clinique post-enregistrement de Spoutnik V en Russie.

Des essais cliniques de Spoutnik V ont été annoncés aux Émirats arabes unis, en Inde, au Venezuela et en Biélorussie.

L’efficacité du vaccin Spoutnik V à 91,4 % a été confirmée par l’analyse des données au point de contrôle final des essais cliniques. L’efficacité du vaccin Spoutnik V contre les cas graves d’infection à coronavirus est de 100 %.

Le coût d'une injection du vaccin Spoutnik V sera inférieur à 10 $ pour les marchés étrangers (la dose par personne se compose de deux injections). Le vaccin sous forme lyophilisée (déshydratée) peut être stocké à une température de + 2 + 8 degrés Celsius.

Plus de 50 pays ont placé des commandes d'achat pour plus de 1.2 milliard de doses de vaccin Spoutnik V.

ce vaccin a été développé avec la participation du Fonds d'investissement direct russe (RDIF) Jusqu'à présent, trois millions de doses de son vaccin Spoutnik ont ​​été produites.

