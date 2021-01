L'Iran, le cinquième pays à acquérir la technologie de contrôle des airbags pour les voitures

Cela s'est produit lors d'une visite d'inspection du ministre iranien de l'Industrie à l'exposition internationale des pièces et outils automobiles, qui a débuté sa quinzième édition à Téhéran samedi matin.

Ce panneau de commande est l'une des pièces les plus élémentaires et les plus précises de la technologie d'utilisation des airbags à l'intérieur des voitures, qui fonctionne sur l'émission du signal d'ouverture lorsque cela est nécessaire.

La société iranienne Cruz, qui est un fabricant de pièces automobiles, a réussi à localiser cette technologie et à la produire localement.

Ainsi, l'Iran s'est aligné aux côtés de quatre pays avancés dans le monde dans le domaine de la production de panneaux de commande d'airbag pour voitures, à savoir le Japon, l'Allemagne, la Chine et les Etats-Unis.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**