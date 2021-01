L'Iran prêt à «faciliter» le dialogue entre les Talibans, le gouvernement et les groupes afghans

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre avec la délégation des Talibane dirigée par le Mollah Baradar, ce dimanche 31 janvier, Mohammad Javad Zarif tout en exprimant sa satisfaction à l'idée de former un gouvernement global, avec la participation de tous les groupes ethniques et politiques, en Afghanistan, a déclaré : « Les décisions politiques ne peuvent pas être prise dans le vide, et la formation d'un gouvernement global doit avoir lieu dans un processus participatif, en tenant compte des structures, des institutions et des lois fondamentales telles que la Constitution », rapporte le service de la presse du ministère iranien des Affaires étrangères.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**