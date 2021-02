Rohani au mausolée de l'Imam Khomeiny: "Nous suivrons le chemin du fondateur de la République islamique."

Se rendant au mausolée de l'Imam Khomeiny en l'honneur du 42e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique, le président Rohani a déclaré: "Nous croyons que le peuple est aux côtés de l'État et jusqu'à ce que le les gens acceptent que nous sommes leurs serviteurs, nous pouvons suivre le chemin de l'Imam Khomeiny pendant des années, des décennies et des siècles à venir."

Le président a décrit la situation de l’année écoulée comme très difficile et a ajouté: «De février de l’année dernière à février de cette année, nous avons été confrontés à la fois aux problèmes de la guerre économique imposée par les États-Unis et aux problèmes liés au coronavirus, mais je peux annoncer fièrement en présence de l'Imam Khomeini que dans cette période difficile où les sanction et le coronavirus se sont unis pour mettre pression sur notre nation, nous avons tous fait de notre mieux pour réduire les souffrances du peuple iranien. Aujourd'hui, les indices économiques et sanitaires du pays montrent que notre nation a réussi dans cette épreuve."

"Notre cher et honorable Imam nous a enseigné, ainsi qu'à la société iranienne et à la société islamique, des leçons et des méthodes très précieuses pendant le mouvement islamique et la Révolution islamique. Dans la plupart des mouvements et révolutions, les dirigeants s'appuient généralement sur des partis politiques ou des pouvoirs militaires. Mais l'Imam n'a choisi aucune de ces voies. L'Imam a considéré que le pouvoir principal vient de la force du peuple et donc il a essayé de convaincre les esprits et les pensées du peuple pour le chemin de la Révolution.", a précisé le chef du gouvernement iranien.

Insistant sur le rôle du peuple dans la démocratie iranienne, le président de la République islamique d'Iran a conclu: "Où que nous soyons avec le peuple et où que le peuple soit engagé, nous pouvons sortir gagnants de tous les problèmes et dilemmes de la société."

