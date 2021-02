La production de centrales électriques a été multipliée par 12 par rapport au début de la révolution (Ministre de l'Énergie)

Ardakanian a ajouté aujourd'hui, lundi, que l'Iran, après les États-Unis, la Russie et le Japon, est le quatrième pays au monde à utiliser du gaz pour les stations, et c'est l'un des carburants les plus propres pour produire de l'électricité.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**