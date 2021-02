Zarif: si les États-Unis retournent au JCPOA, l'Iran répondra immédiatement

Dans une interview accordée à la chaîne CNN, Mohammad Javad Zarif a souligné la nécessité pour les États-Unis de revenir à la pleine mise en œuvre de leurs engagements dans le cadre du JCPOA.

"Les États-Unis doivent faire preuve de bonne volonté pour revenir à l'accord nucléaire parce que les États-Unis se sont retirés du JCPOA sur la base de leur propre décision sans considérer les racines de cet accord.", a ajouté le chef de la diplomatie iranienne.

"L'Iran utilise les propres mécanismes de l'accord nucléaire pour limiter sa coopération. Si vous lisez l'article 36, vous constatez que nous avons agi dans le plein respect de l'accord nucléaire.", a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères.

"Les États-Unis doivent maintenant recommencer à remplir leurs engagements. Dans ce cas, l'Iran sera prêt à répondre immédiatement. Dans ce cas, nous pouvons discuter d'une autre question soulevée par le président Biden. L'accord nucléaire a été une fois négocié. C'est un accord qui a été conclu. Les États-Unis doivent accepter ce sur quoi nous nous sommes entendus. Nous avons décidé de ne pas nous entendre sur certaines choses, non pas parce que nous les avons ignorées, mais parce que les États-Unis et leurs alliés n’étaient pas prêts à faire ce qui était nécessaire. La question est maintenant de savoir si les États-Unis et la nouvelle administration veulent suivre les anciennes politiques ratées de l'administration Trump.", a déclaré Zarif.

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a ajouté: "Les États-Unis sont-ils prêts à arrêter le massacre d'enfants au Yémen pour parler de la situation au Yémen? Les États-Unis sont-ils prêts à arrêter de vendre des armes aux pays de notre région s'ils veulent parler de notre défense? Nous consacrons à la défense une somme qui correspond à un septième du budget militaire de l'Arabie saoudite, un pays avec une population deux fois et demie moins nombreuse que l'Iran. "

"De toute évidence, toutes les mesures prises par l'Iran sont approuvées et contrôlées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les actions de l'Iran ont été inspectées à plusieurs reprises par les inspecteurs de l'AIEA. Nous avons montré que nous tenons nos promesses, et les États-Unis n’ont pas réussi à montrer qu’ils tenaient leurs promesses. Comme je l'ai dit, les États-Unis doivent prouver leur bonne foi, comme nous l'avons fait auparavant. Nous sommes loin des limites de l'accord sur le nucléaire, car les États-Unis tentent d'imposer une guerre économique à part entière à l'Iran.", a précisé le chef de la diplomatie iranienne.

