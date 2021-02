En Iran, les femmes occupent « 25% des postes de direction intermédiaires et supérieurs »

S'exprimant à l'occasion de la Journée de la Femme, Hassan Rouhani, tout en présentant ses meilleurs vœux à l’occasion de la bienheureuse naissance de la vénérée Fatima-Zahra (P), fille du noble Prophète de l’Islam (que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance) a déclaré: "La Journée de la Femme est le jour de celles qui sont fières d'être adeptes de la vénérée Zahra (P) ».

Faisant référence à la coïncidence de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique avec la naissance de la vénérée Zahra (P) et la Journée nationale de la Femme, le Président Rohani a déclaré : « Les femmes ont joué un rôle important dans la Révolution islamique et la Révolution aussi a joué un rôle important dans le développement et l’épanouissement des femmes iraniennes. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**