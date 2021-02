Lors de la cérémonie d'ouverture de la ligne de production de « ventilateurs sans compresseur », le PDG de la société a décrit le nouvel appareil comme plus avancé que ses versions précédentes dans le monde : « Ce ventilateur a une nouvelle structure et une nouvelle technologie utilisée pour traiter les personnes atteintes de maladies complexes et n’a pas besoin de compresseur ».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**