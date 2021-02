La propagande occidentale prétend que l'islam et le hijab entravent le progrès des femmes. «C'est un mensonge flagrant», selon le Leader

L'Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, prononce, le 3 février 2021, un discours lors d'une réunion organisée via la vidéoconférence avec un groupe de chanteurs d’élégie et d’animateurs de réunions religieuses, à l'occasion de l'anniversaire de la bienheureuse naissance de la vénérée Fatima Zahra (bénie soit-elle), fille du grand Prophète. Cette réunion se tenait chaque année dans l’enceinte de Husseinyah d’Imam Khomeiny en la présence d’un groupe de chanteurs d’élégie et d’animateurs de réunions religieuses -, mais cette année, elle est organisée via la vidéoconférence et retransmis à la télévision en raison de la pandémie de Coronavirus et la nécessité de respecter les protocoles et consignes sanitaires. Au début de cette réunions certains participants chanterons des poèmes sur la personnalité de la Vénérée Fatima Zahra.

