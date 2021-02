Mettre fin au déploiement militaire américain dans la région «meilleure réponse à l’assassinat du général Soleimani» (Zarif)

Lors d'une réunion avec son homologue irakien en visite mercredi à Téhéran, Fuad Hussein, Zarif a remercié le gouvernement irakien d'avoir poursuivi le processus judiciaire concernant l'assassinat des deux principaux commandants antiterroristes, exprimant l'espoir que les auteurs et les organisateurs de l'acte criminel soient punis par des poursuites judiciaires.

«Mettre fin à la présence des forces américaines dans la région serait la meilleure réponse à cet acte terroriste», a-t-il déclaré.

Ailleurs dans ses remarques, Zarif a appelé à la création de commissions économiques conjointes entre l'Iran et l'Irak, exprimant l'espoir que les accords conclus entre les deux pays voisins dans les domaines des parcs industriels, des marchés frontaliers, du commerce et du pèlerinage, du transport de marchandises et des transactions bancaires seront mis en œuvre dans les meilleurs délais

Hussein, pour sa part, a exprimé la détermination et la détermination de son pays d’élargir encore ses relations avec l’Iran, soulignant que le Premier Ministre iraquien Mustafa al-Kadhimi attache une importance primordiale aux relations entre Bagdad et Téhéran.

