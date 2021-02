Les relations stratégiques entre l'Iran et l'Irak garantissent la sécurité et la paix dans la région (Rouhani)

S'exprimant mercredi après-midi lors d'une réunion avec le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, le président Rohani a déclaré: «En ce qui concerne leur potentiel économique, l'Iran et l'Irak peuvent se compléter en tant que deux économies, et le volume des échanges devrait atteindre 20 milliards de dollars par an».

Evoquant la tenue d'une commission mixte entre les deux pays, le Président a déclaré: «En suivant et en appliquant les accords de cette commission, une étape importante peut être franchie dans le développement des relations économiques entre les deux pays».

Faisant référence à la résolution des problèmes du chemin de fer Shalamcheh-Basra, Rouhani a déclaré: «Nous pensons que ce projet est complètement économique et commercial et diversifie les routes de transport entre l'Iran et l'Irak».

Le Président a également souligné que pour l'Iran, soutenir la stabilité, la sécurité, l'indépendance, l'intégrité territoriale, ainsi que la dignité et l'autorité de l'Iraq, et promouvoir son statut régional et international sont une priorité particulière, ajoutant: «La coopération des deux pays lors de l'invasion des forces de l'EIIL est un excellent exemple de renforcement des relations bilatérales pour sauver la région des terroristes Takfiri».

Déclarant que Téhéran s'oppose à toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l'Irak et la considère au détriment du peuple irakien et de toute la région, le président a ajouté «L'assassinat lâche du martyr Qasem Soleimani et d'Abou Mahdi al-Muhandis a été un exemple de l'intervention étrangère la plus honteuse dans les affaires intérieures de l'Irak, qui a été menée sous la forme d'opérations terroristes d'État et a visé les héros de la victoire contre Daech».

Le président a également souligné que l'Iran soutenait la présence de l'Irak dans les interactions régionales et estime que l'Irak est une partie importante dans les interactions politiques et sécuritaires de la région.

Rouhani a exprimé l'espoir que la nouvelle administration américaine conclurait que sa présence dans la région était préjudiciable à la sécurité et reconsidérerait cette politique.

Au cours de la réunion, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, a qualifié la visite du président iranien en Irak d'historique et inoubliable, déclarant: «Cette visite, tout en approfondissant les relations bilatérales, crée davantage d'opportunités de coopération et accélère la mise en œuvre des accords».

Le ministre irakien des Affaires étrangères a déclaré: «Selon les différents accords conclus par les responsables des deux pays, les interactions et les relations dans divers domaines économiques et commerciaux se poursuivent et l'Irak cherche à élargir et à développer pleinement ses relations avec l'Iran».

Le ministre irakien des Affaires étrangères a ajouté: «Le peuple et le gouvernement irakiens sont toujours reconnaissants du soutien et de la coopération de l'Iran dans la lutte contre le terrorisme en Irak, en particulier l'EIIL, et ne l'oublieront jamais».

Il a déclaré: «Bagdad poursuit constamment le retrait des troupes étrangères d'Irak et cela se fait à travers les négociations et les mesures qui ont été prises».