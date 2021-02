L'Iran, septième pays dans le traitement du cancer

Aujourd'hui, jeudi 4 février, des représentants du ministère adjoint de la Santé et de l’Education médicale d'Iran et l'équipe d'experts du Centre de gestion des transplantations et de traitement des maladies de ce député ont visité le projet en construction du Centre national d'ionothérapie dans la province d’Alborz près de Téhéran.

À l'heure actuelle, l'avancement de ce projet est mis en œuvre en trois séances 24 heures sur 24, en observant tous les aspects de la question et les exigences techniques et scientifiques, selon le Centre.

La radiothérapie est une méthode de traitement locorégional des cancers, utilisant des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. L'irradiation a pour but de détruire toutes les cellules tumorales tout en épargnant les tissus sains périphériques.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**