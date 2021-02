Des scientifiques iraniens produisent 2% des articles scientifiques accrédités dans le monde

Rahimi a déclaré vendredi que l'Iran enregistrait près de 65 000 documents et articles scientifiques dans des bases internationales prestigieuses, représentant 2% de ce matériel scientifique.

Il a ajouté que l'Iran occupe le 15e rang mondial en termes de production d'articles scientifiques.

Les responsables ont noté que ces dernières années, le ministère de la Science s'est concentré sur l'amélioration de la qualité des articles et documents scientifiques, de sorte que le classement de qualité des articles iraniens atteigne le 14e rang mondial, tandis que dans certains autres domaines comme la technologie et l'ingénierie, l'Iran se classe 10e.

Il a poursuivi en disant que l'Iran se classe de la 4e à la 5e place en nanotechnologie.

Dans des remarques pertinentes à la mi-décembre 2020, le ministre iranien des Sciences, Mansour Gholami, a déclaré que son pays était cinquième en recherche et deuxième en croissance de la production scientifique dans le monde.

Gholami a salué le statut de l'Iran dans le domaine de la science et de la technologie, notant que la position mondiale du pays dans la recherche et la croissance scientifique est respectivement 5e et 2e.

«La production scientifique en Iran occupe une bonne place parmi les principaux pays depuis de nombreuses années, mais le maintien de cette position nécessite un soutien spécial et total pour la science, la recherche et la technologie», a-t-il déclaré.

«Aujourd'hui, les parcs scientifiques et technologiques sont source de fierté et d'espoir et jouent un rôle crucial dans la résolution des problèmes dans différents domaines du pays», a noté le ministre.

«Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec fierté que nos centres scientifiques et technologiques jouent un rôle efficace dans la production de connaissances, en transformant les connaissances en technologie et en richesse et en création d'emplois grâce aux parcs, aux entreprises basées sur le savoir et aux centres de croissance», a déclaré Gholami.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**