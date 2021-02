Lancement de la première Ecole-Poste-Musée à Rasht

Hassan Amidi a ajouté que le centre culturel sera ouvert à l'occasion du 30e anniversaire de la création du musée des communications, selon l'IRNA.

Dans ce musée, une sélection de timbres, avant et après la Révolution islamique de 1979, et une collection d'enveloppes et de lettres étrangères rares, ainsi que d'anciens objets de musée dans le domaine des communications seront présentés.

Il a ajouté que le but du lancement de ce centre était d'enseigner et de faire des recherches dans le domaine de l'affranchissement et des timbres, et d'afficher des compétences en communication en général.

Le deuxième musée de ce type sera ouvert dans le comté de Delgan au Sistan et Baloutchistan, a ajouté Amidi.

En outre, des collections de timbres-poste, qui ont été émises depuis la révolution islamique de 1979, sont exposées au Musée de la poste et des communications au centre-ville de Téhéran.

L’exposition, intitulée «42 ans de timbres de la révolution [islamique]», a été ouverte au public le 2 février.

