Iran: la production nationale de 97% des besoins pharmaceutiques du pays

Dans une interview accordée à l'IRNA, Parviz Karami a déclaré: " Malgré toutes les sanctions, l'Iran est l'un des pays pionniers dans le domaine de science et technologie."

"Dans le domaine des médicaments, nous produisons 97% des médicaments au niveau national. Dans le domaine des produits médicaux et des équipements de laboratoire dont nous avons besoin dans les instituts de recherche et les centres scientifiques, nous les fabriquons principalement en Iran.", a ajouté ce responsable iranien.

"L'Iran islamique, avec quatre millions et demi d'étudiants, est passé de la 54e place dans le monde en 2005 à la 16e place en 2019 dans le domaine de la production scientifique. L'Iran est à la 4e place dans le monde en matière de nanoscience, à la 7e place en biotechnologie, à la 9e place en science aérospatiale, à la 4e place en cellules souches et aux positions avancées en sciences cognitives et intelligence artificielle.", a précisé le secrétaire du Comité du développement de la science, de la technologie et de l'économie.

