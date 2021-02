Batailles asymétriques à basse altitude : la DCA iranienne se renforce

Téhéran (IRNA) - Le ministre iranien de la Défense et du Soutien logistique des forces armées, le général brigadier Amir Hatami, a qualifié l’affrontement avec diverses cibles aériennes à basse altitude telles que les hélicoptères, les drones et les missiles de croisière comme les caractéristiques les plus importantes des missiles lancé par l’épaule de la DCA (Défense contre les aéronefs) iranienne et a déclaré: « L'utilisation de ces missiles renforce le pouvoir défensif de l'Iran dans les batailles asymétriques à la basse altitude. »

Selon la base d'informations du ministère de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, qui s'est exprimé samedi 6 février lors de la cérémonie d'ouverture de la ligne de production de masse de missiles portables et de l'inauguration d'usines de production de combustibles solides composites, a félicité ces jours qui marquent en Iran l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique et a indiqué : « Nous devons ces progrès remarquables dans l'industrie de la défense à la direction du grand fondateur de la révolution islamique (l’Imam Khomeiny) et aux sages directives du commandant suprême des forces armées (l’Ayatollah Khameneï). Il a apprécié la présence à cette occasion du chef d'état-major des forces armées aux locaux du ministère de la Défense. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**