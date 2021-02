Yémen : Téhéran appelle les pays bellicistes à mettre fin au blocus

Téhéran (IRNA)-« Que la coalition belliciste qui est intervenu militairement au Yémen réalise son erreur stratégique, qu’elle admette leur six années d’erreur, qu’elle mette fin à la guerre et au blocus au Yémen et qu’elle trouve une solution politique à la crise », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh.

Interrogé sur les récentes déclarations tenues par les autorités américaines sur le Yémen, Saïd Khatibzadeh a poursuivi : « Arrêter le soutien et la vente d'armes à la coalition saoudienne, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une manœuvre politique, pourrait être un pas vers la réparation des erreurs du passé ». « Cette prise de position à elle seule ne résoudra pas la crise au Yémen, il faut que les blocus aérien, maritime et terrestre (voire médiatique), qui ont tué des milliers de personnes dans le pays en provoquant les pénuries alimentaire et médicale, doivent être levés. Il faut que les attaques militaires de la coalition d'agression menée par l'Arabie Saoudite s'arrêtent », a insisté le diplomate. Il a souligné que la communauté internationale et certains pays qui participent malheureusement aux crimes saoudiens contre le peuple yéménite par la vente d'armes devraient mettre fin à leurs soutiens à l'Arabie saoudite et devraient bloquer la voie à la poursuite de cette catastrophe humanitaire qui touche le pays. « Malheureusement, en déclenchant une guerre au Yémen, l'Arabie saoudite est devenue plus vulnérable. Adoptant aujourd'hui une politique de fuite en avant, Riyad agit au rythme de la « pression maximale » exercée par les Etats-Unis, et tente de se dérober de ses responsabilités dans une guerre dévastatrice qui a tué des de femmes et d'enfants yéménites », déplore le porte-parole de la diplomatie iranienne. « L'Iran salue tout effort de la communauté internationale de soutenir le Yémen face à l'agresseur, et continue de considérer son initiative en quatre points comme efficace pour régler la crise », a conclu Saïd Khatibzadeh.