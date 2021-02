L'Iran reviendra sur ses contre-mesures nucléaires une fois que les États-Unis auront levé leurs sanctions (Leader)

«L'Iran reviendra à ses obligations envers le JCOPA une fois que les États-Unis lèveront complètement leurs sanctions en action et non en paroles ou sur papier, et une fois que l'allégement des sanctions sera vérifié par l'Iran», a déclaré l'ayatollah Khamenei faisant référence par abréviation au Plan d'action global conjoint, le nom officiel de l'accord nucléaire historique que l'Iran a signé avec le groupe d'États P5 + 1 - États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine plus l'Allemagne - à Vienne en 2015.

L'ayatollah Khamenei a tenu ces propos dimanche à Téhéran lors d'une réunion avec des commandants, des pilotes et des membres du personnel de l'armée de l'air de la République islamique d'Iran (IRIAF).

La réunion a eu lieu à l’anniversaire d’un événement historique survenu quelques jours seulement avant la victoire de 1979 de la révolution islamique iranienne qui a déposé l’ancien régime de Pahlavi soutenu par les États-Unis.

L'événement a vu Homafaran, les officiers de l'armée de l'air de Pahlavi, rompre avec le régime monarchique et prêter allégeance au défunt fondateur de la République islamique, Imam Khomeiny.

Dans le cadre de sa politique de «pression maximale» contre l'Iran, l'ancien président américain Donald Trump a retiré Washington du JCPOA et rétabli les sanctions économiques que l'accord avait supprimées.

Les États-Unis ont également commencé à menacer des pays tiers de «sanctions secondaires» s'ils violaient les interdictions américaines. L'abandon par Trump de l'accord multilatéral était illégal au regard du droit international, car le JCPOA a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies sous la forme de la résolution 2231.

L'Iran est resté pleinement conforme à l'accord pendant une année entière, mais comme les parties européennes restantes n'ont pas respecté leur part de l'accord, Téhéran a commencé en mai 2019 à réduire ses engagements dans le cadre du JCPOA en plusieurs étapes au titre des articles 26 et 36 de l'accord couvrant les droits légaux de Téhéran.

Dans ses remarques de dimanche, le leader a déclaré que c'était la politique «définitive et irréversible» de la République islamique que les États-Unis devraient d'abord éliminer complètement les sanctions avant que l'Iran ne puisse annuler ses mesures de rétorsion.

Le successeur de Trump, Joe Biden, a manifesté sa volonté de rejoindre le JCPOA, qui a été encré lorsqu'il était vice-président. Cependant, son équipe de politique étrangère a déclaré que l'Iran devrait faire le premier pas en revenant au "plein respect" de l'accord, une condition selon Téhéran inacceptable.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**