L'exposition internationale Iran Plast commence à Téhéran

Le salon international Iran Plast est le plus grand salon de l'industrie des plastiques de la région.

Les ambassadeurs de Russie, de Syrie, du Tadjikistan, d'Irak, d'Arménie, de Kenya, de Bangladesh, de Thaïlande, d'Afghanistan et de Venezuela ont assisté à la cérémonie d'ouverture de l'exposition.

L'exposition se compose de quatre groupes de produits, avec la participation de 67 entreprises du groupe des matières premières, 26 entreprises du groupe des machines et équipements, 97 entreprises du groupe des produits manufacturés et préfabriqués et 10 entreprises du groupe des services techniques et d'ingénierie.

Cette exposition se tiendra du 7 au 10 février au siège permanent des Foires internationales de Téhéran.

