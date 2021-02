Pétrochimie : la production annuelle de l’Iran atteindra 100 millions de tonnes l’année prochaine (ministre)

«Une fois l'objectif atteint, il rapportera chaque année 25 milliards de dollars de revenus au secteur», a déclaré Zanganeh lors de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de l'exposition internationale IranPlast, au parc des expositions permanent de Téhéran dimanche.

Pour ce faire, a-t-il dit, les plans nécessaires ont été élaborés pour fournir divers types de charges d'hydrocarbures au secteur amont.

Zanganeh a noté que la prochaine étape consiste à augmenter la production de l'industrie pétrochimique à 133 millions de tonnes, soit 33 milliards de dollars par an d'ici 2025.

Il a déclaré que bien que le pays ait été confronté aux sanctions les plus sévères de l'année dernière, 11 projets pétrochimiques ont jusqu'à présent été inaugurés et six autres deviendront opérationnels avant le 20 mars.

