Le Président du Parlement iranien part pour la Russie

A noter que l'actuelle visite de «Qalibaf» en Russie dure 3 jours et est venue à l'invitation du chef de la Douma russe.

En plus de remettre une lettre du Leader de la révolution islamique au gouvernement russe, le président Majlis a l'intention de s'entretenir avec ses homologues de la Douma et du Sénat russe, ainsi qu'avec de hauts responsables des affaires économiques, commerciales, politiques et de sécurité dans ce pays.

Les différentes réunions liées aux questions économiques et commerciales d'intérêt commun entre Téhéran et Moscou constituent l'un des ordres du jour les plus importants de l'échelle de cette visite.

Qalibaf rencontrera des universitaires et des chercheurs des instituts de recherche sur la politique étrangère et les relations internationales en Russie, et prononcera un discours lors de cette réunion.

Le chef et le rapporteur de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, ainsi que les chefs des commissions de l'énergie et de l'agriculture du parlement accompagnent Qalibaf lors de son voyage à Moscou.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**