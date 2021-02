Zarif a rencontré l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le Yémen

Mohammad Javad Zarif et Martin Griffiths, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen, se sont rencontrés lundi au ministère iranien des Affaires étrangères pour discuter de dernières évolutions au Yémen.

Ali Asghar Khadji, conseiller du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran pour les affaires politiques spéciales, aussi a rencontré dimanche Martin Griffiths pour discuter de diverses questions concernant la crise au Yémen, des moyens de parvenir à la paix et de mettre fin la crise dans ce pays arabe.

Lors de cette réunion, Khadji, tout en évoquant la situation catastrophique du peuple yéménite et les conditions très difficiles qui lui sont imposées en raison de l'agression militaire volante et du siège économique oppressant, a appelé à une plus grande intervention des Nations Unies et de la communauté internationale pour arrêter la guerre et lever le blocus inhumain. Ce haut diplomate iranien a annoncé que la République islamique d’Iran est prête à fournir une assistance humanitaire et médicale au peuple yéménite dans la lutte contre le coronavirus.

