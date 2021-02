Les sanctions occidentales contre l'Iran sont « inadmissibles » (Président de la Douma russe)

Moscou (IRNA) - Le Président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine juge « inadmissibles » les sanctions et la position partiale des États-Unis et de l'Union européenne, qui empêchent la distribution équitable de nouveaux médicaments et vaccins.

Selon l'IRNA depuis Moscou, Viatcheslav Volodine, s'exprimant à l'occasion d'un point de presse conjoint ce lundi 8 février aux côtés du Président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, fustige les sanctions américaines contre l'Iran, qui s'exercent même en pleine crise sanitaire du Covid-19, et déclaré : « Certains gouvernements qui se posent en défenseur des droits de l'homme imposent des sanctions sévères, même en pleine crise du Covid et réduisent ainsi la qualité de vie de la population alors qu'on s'attend à ce qu'ils aident à sauver les vies face à cette maladie. » « Moscou et Téhéran doivent renforcer la convergence pour surmonter les défis régionaux et mondiaux », a déclaré le très haut parlementaire russe avant de mettre l'accent sur le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines.