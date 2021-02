L'Iran et la Russie mènent des recherches conjointes sur la Covid 19

Moscou (IRNA)- Un mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine du développement et de la recherche contre la Covid 19 a été signé ce lundi entre l'Iran et la Russie à l'occasion de la visite du vice-ministre iranien de la Santé, du Traitement et de l'Education médicale de la République islamique d'Iran (RII), Mohammad Reza Chanehsaz, à Moscou.

Ce protocole d'accord a été signé ce lundi 8 février par le vice-ministre iranien de la Santé, également chef de l'Organisation iranienne des Aliments et des Médicaments, Mohammad Reza Chanehsaz et des représentants du ministère russe de la Santé. Lors de la rencontre, les deux parties ont insisté sur la poursuite de la coopération bilatérale. Le vice-ministre iranien de la Santé est arrivé dimanche à Moscou à la tête d'une délégation officielle. Demain (mardi), il doit visiter la chaîne de production d'une usine de vaccins russe dans l'une des provinces du pays.