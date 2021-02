L’Iran négociera avec les autorités judiciaires irakiennes pour améliorer les relations juridiques bilatérales

« Cette visite se fait à l'invitation de M. Faeq Zidan, le chef du Conseil judiciaire irakien, et ma principale destination est Bagdad. »

« Je rencontrerai le président du Conseil supérieur de la magistrature, le Président, le Premier ministre et d’autres autorités irakiens », a-t-il fait savoir.

Evoquant des rencontres publiques prévues lors de sa visite, le chef du pouvoir judiciaire a poursuivi: « L'Iran entretient des relations avec l'Irak, pays ami et voisin, dans divers domaines politiques, sociaux, économiques et culturels, et en termes de lien culturel, les relations que nous entretenons avec l'Irak est unique. »

Affirmant qu'il existe un lien culturel profond entre les deux peuples iranien et irakien et que cette relation augmente de jour en jour, Ebrahim Raïssi a estimé que l'une des coopérations importantes avec ce pays est sur les plans juridique et judiciaire.

