340 bateaux de combat et logistiques rejoignent la Force navale du CGRI

S’exprimant lors de la cérémonie, le général Amir Hatami a déclaré : « La sécurité régionale, à la fois en termes de localisation du détroit stratégique d’Hormuz, où passe environ 20% de l'énergie fossile mondiale, et en termes de précieuses installations et infrastructures que notre pays a construites au fil des décennies sur cette région est importante. A cela s’ajoute la sécurité des populations et des chers résidents du littoral, cela est extrêmement important et des efforts cruciaux doivent être faits pour y assurer la sécurité ».

Présent également à la cérémonie, le général de brigade, Hossein Salami, commandant en chef du CGRI, a déclaré : « Cette année, nous avons réussi la quatrième étape d'expansion qualitative et quantitative du pouvoir de la marine du CGRI. »

« Le déploiement de plus de 100 embarcations et 200 drones offensifs, ainsi que la mise à l'eau d'un navire de guerre transocéanique de la marine iranienne, font partie de vastes efforts des planificateurs de la politique défensive iranienne », s’est-il félicité.

