La seule façon d'afficher votre bonne volonté est de «lever toutes les sanctions» contre l'Iran

Faisant référence au retrait américain de l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC, JCPOA, selon son acronyme anglais) et à la violation des obligations par la partie européenne, Bahram Qassemi, a déclaré: « Après l'erreur stratégique et la violation du Pacte multilatéral et le comportement hostile adopté par les États-Unis et l’inaction de certains autres partenaires, maintenant dans la nouvelle situation, il faut d’abord et avant tout compenser toutes les pertes matérielles et morales infligées à la nation iranienne.

« Compenser le retrait unilatéral des Etats-Unis du Plan global d’action commun sur le nucléaire (PGAC) et l'imposition des sanctions les plus inédites contre le membre le plus engagé du Pacte, à savoir l’Iran s'avère nécessaire », a insisté le diplomate depuis Paris.

