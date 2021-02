Téhéran et Bagdad prêts à suivre l'affaire du martyr Soleimani

Téhéran (IRNA)- Après avoir tenu une réunion et signé plusieurs mémorandums d'accord et lors d'une conférence de presse conjointe, les chefs de la justice iranienne et irakienne se sont déclarés prêts à suivre l'assassinat du martyr le lieutenant général Qassem Soleimani.

Le chef du pouvoir judiciaire iranien Seyyed Ebrahim Raeisi et sa délégation qui l'accompagne, qui sont à Bagdad, se sont rencontrés et ont eu des entretiens avec le chef du Conseil judiciaire suprême irakien Faeq Zaidan mardi. Zaidan a déclaré lors de cette conférence de presse «Nous avons discuté de l'échange d'informations avec la partie iranienne sur le martyre du lieutenant-général Soleimani et d'Abu Mahdi al-Mohandes.» Se félicitant du renforcement des relations judiciaires et juridiques et de la coopération avec l'Irak, Raeisi a déclaré qu'ils avaient également discuté du pèlerinage et de la lutte contre la corruption lors de la réunion. Il a admis que l'Irak et l'Iran signent un protocole d'accord sur la lutte contre la corruption. «La sédition ne peut pas affecter ou entraver les relations entre les deux nations de l'Iran et de l'Irak», a-t-il souligné. Tout en appréciant les actions de la justice irakienne pour donner suite à l'assassinat des martyrs Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes, il a exprimé l'espoir que l'affaire serait résolue et a déclaré «Nous avons discuté avec la partie irakienne de la réponse à l'assassinat des commandants martyrs.» Ebrahim Raeisi est arrivé lundi à Bagdad, la capitale irakienne, à la tête d'une délégation judiciaire de haut rang pour discuter des relations bilatérales. À son arrivée à Bagdad, le chef du pouvoir judiciaire iranien Raeisi a été accueilli par un certain nombre de responsables irakiens, l'ambassadeur iranien en Irak Iraj Masjedi et le personnel de l'ambassade. Le chef du pouvoir judiciaire iranien est arrivé lundi en Irak pour une visite de trois jours à l'invitation officielle du chef du Conseil supérieur de la magistrature irakien, Faeq Zaidan. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

