Personne ne devrait s'attendre à ce que l'Iran fasse le premier pas vers le JCPOA (Rouhani)

S'adressant à une réunion mardi avec des ambassadeurs étrangers résidant à Téhéran à l'occasion du 42e anniversaire de la Révolution islamique, Rouhani a déclaré que c'était le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire - officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA) - et le manquement des trois signataires européens restants - la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne - pour remplir leurs obligations qui ont incité l'Iran à réduire ses engagements.

«Aujourd'hui, personne ne peut s'attendre à ce que l'Iran fasse le premier pas. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur qui devrait commencer. Nous n'avons pas mis fin à l'accord pour vouloir faire le premier pas maintenant », a-t-il déclaré.

«Le pays qui a abandonné ses obligations pendant trois ans et opprimé notre nation en violation de la réglementation internationale et de ses engagements en vertu de la résolution 2231 [du Conseil de sécurité de l'ONU] (qui entérine le JCPOA) a le devoir de faire le premier pas», a déclaré le président ajoutée.

Rouhani, cependant, a souligné que l'Iran reviendrait au respect de tous ses engagements dans le cadre du JCPOA immédiatement après que le groupe de pays P5 + 1 aurait rempli toutes ses obligations.

«L'Iran a prouvé que s'il signe quelque chose et accepte un engagement, il restera pleinement attaché à sa signature et à son engagement et cela a été un honneur pour la nation iranienne à travers l'histoire et en particulier au cours des 42 dernières années »depuis la révolution islamique de 1979, a-t-il souligné.

En 2015, l'Iran et six États du monde - à savoir les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine - ont signé le JCPOA qui a été ratifié sous la forme de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Cependant, les États-Unis, sous l'ancien président Donald Trump, se sont retirés unilatéralement du JCPOA en mai 2018 et ont rétabli les sanctions anti-iraniennes qui avaient été levées par l'accord.

L'administration Trump a également lancé ce qu'elle a appelé une campagne de pression maximale contre l'Iran, ciblant la nation iranienne avec les mesures restrictives «les plus dures de tous les temps».

Les autres parties européennes n'ayant pas respecté leur part du marché sous la pression des États-Unis, l'Iran a commencé en mai 2019 à réduire ses engagements dans le cadre du JCPOA au titre des articles 26 et 36 de l'accord couvrant les droits légaux de Téhéran.

Biden a vivement critiqué le retrait de Trump du JCPOA lors de sa campagne de 2020, lorsqu'il a également promis de rejoindre l'accord, signé alors qu'il était vice-président, si l'Iran revenait au respect.

Cependant, il n’a pas pris de mesures correctives depuis son entrée en fonction le 20 janvier. Washington et ses alliés européens ont appelé Téhéran à reprendre ses engagements avant le retour des États-Unis au respect.

L’Iran, cependant, affirme que le retour potentiel des États-Unis au JCPOA ne pourrait être significatif que si Washington supprimait toutes les sanctions.

L'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, leader de la révolution islamique, a déclaré dimanche que l'Iran reviendrait sur ses contre-mesures nucléaires une fois que les États-Unis lèveraient leurs sanctions d'une manière qui pourrait être vérifiable par Téhéran.

Ailleurs dans son discours, Rouhani a déclaré que l’Iran était toujours resté attaché à ses engagements depuis la conclusion du JCPOA, soulignant que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avait vérifié la conformité du pays dans 15 rapports.

Il a déclaré que la nation iranienne avait subi de graves difficultés depuis l'éclosion de la pandémie de coronavirus au cours de l'année écoulée, affirmant: «Toutes les nations du monde étaient libres d'utiliser leur propre argent pour du matériel médical, de la nourriture, des médicaments et des vaccins, à l'exception de la République islamique d'Iran, qui a été privée d'accès à ses propres ressources financières en raison des sanctions américaines illégales et cruelles.»

Il a décrit le COVID-19 comme un «grand test» pour l'humanité et la coopération mondiale.

«Nous n'avons pas été témoins [même] d'une seule mesure appropriée et juste de la nouvelle administration américaine jusqu'à présent» à cet égard, a déclaré le président iranien.

Cependant, a-t-il noté, malgré le refus des États-Unis de prendre une mesure pratique, la nation iranienne a réussi à produire tous les équipements de santé et médicaments nécessaires qui pourraient être efficaces dans la lutte contre le COVID-19.

Rouhani a salué le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus en Iran, disant: «Nous n'avons épargné aucun effort pour combattre ce virus. Nous pensons que nous devons tous nous soutenir les uns les autres dans les problèmes humains et mondiaux importants».

L'Iran a remporté la victoire dans deux guerres

Ailleurs dans son discours, le président iranien a également souligné l'importance de la victoire de la Révolution islamique, qui a apporté à l'Iran «une démocratie, une république et un système islamique».

La République islamique a été le signe avant-coureur de la paix, de la stabilité et des négociations visant à promouvoir des relations cordiales avec d'autres pays au cours des 42 dernières années, a souligné Rohani.

«Deux guerres nous ont été imposées au cours de ces années: une guerre par [l'ancien dictateur irakien Saddam] Hussein et une guerre [économique] par Trump. Mais nous avons résisté face aux deux actes d'agression et sommes sortis victorieux », a-t-il déclaré.

Le président a ajouté que les deux guerres n'avaient fait que déshonorer Saddam et Trump.

