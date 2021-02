Le ministre iranien de l'Économie annonce l'attraction de 4,9 milliards de dollars d'investissements étrangers

Téhéran (IRNA)- Le ministre iranien de l'Économie et des Finances, Farhad Dejpasand, a annoncé que le pays avait attiré des investissements étrangers d'une valeur de 4,9 milliards de dollars dans le pays entre le 21 mars et la fin octobre 2020, malgré les sanctions économiques imposées et le déclenchement du coronavirus.

Lors d'une réunion aujourd'hui dans la ville de Gorgān, Dejpasand a ajouté qu'attirer les investissements étrangers est l'un des moyens d'accélérer le rythme du développement du pays. Il a souligné que le développement des gouvernorats du nord du pays devait attirer des capitaux du secteur privé et tirer parti des potentiels du secteur des investissements étrangers, en particulier dans le domaine du lancement et du soutien des entreprises émergentes liées aux industries propres, y compris les technologies de l'information. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

